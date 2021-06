"Nevermore 2023" : la tournée des stades de Mylène Farmer passera par Lyon !

C’est dans une vidéo publiée ce mardi soir que Mylène Farmer a dévoilé la bonne nouvelle. L’interprète de "Désenchantée", "Sans contrefaçon" ou encore "C’est une belle journée" effectuera une tournée des stades en 2023 intitulée "Nevermore 2023". Onze concerts sont prévus en France, en Suisse et en Belgique.

Les fans lyonnais de la chanteuse peuvent se réjouir puisque Mylène Farmer se produira sur la scène du Groupama Stadium près de Lyon le samedi 24 juin.

L’artiste passera également par le Stade de France (30 juin et 1er juillet), Lille (3 juin), Nantes (9 et 10 juin), Marseille (8 juillet) et Bordeaux (15 juillet).

Il faudra être patient pour acheter sa place puisque la billetterie ouvrira le 4 octobre prochain. Une prévente exclusive aura lieu le 1er octobre.