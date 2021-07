Lyon : près de 800 places pour les voitures et 200 pour les vélos dans le nouveau parking Saint-Antoine

Ce jeudi matin, Lyon Parc Auto (LPA) et la Métropole de Lyon ont inauguré le nouveau parking Saint-Antoine, sur les bords de Saône dans le 2e arrondissement de Lyon. Un projet titanesque débuté il y a 7 ans, et qui offre aujourd’hui un espace de 175 000 m2. Une durée très longue, qui a engendré de forts désagréments pour les riverains comme les usagers de la route et des trottoirs, expliquée par plusieurs découvertes archéologiques au fil du chantier comme des pièces de monnaie, des bronzes et même les traces d’une ancienne fontaine.

Aujourd'hui plus de trace de ces objets, on découvre un bâtiment d'entrée et des souterrains flambant neufs, contrairement au trottoir de cette partie du quai Saint-Antoine toujours en travaux. Pour accéder aux différents étages des 5 niveaux on retrouve plusieurs ascenseurs, mais aussi et surtout un escalier orné d'un mur végétal. Ce sont 1100 plantations qui ont été posées, "des plantes locales, de Mornant" ont précisé les écologistes. Une fois au fond du parking, les Lyonnais se trouveront alors à 13 mètres sous le niveau de la Saône.

Le président de la Métropole Bruno Bernard a, dès le début de la visite, évoqué "un parking qui préfigure ceux du futur, où les usages sont plus diversifiés que dans les autres", plusieurs moyens de déplacement peuvent donc être stockés, à commencer par les voitures. Au total, 787 places ont été mises à disposition dans les 5 niveaux du parc, dont 21 pour les véhicules électriques et 10 pour l'autopartage.

Comme pour le parc d'Antonin Poncet, un guidage lumineux a été installé, pour savoir rapidement où stationner. Les motards seront quelque peu déçus puisque seulement 21 emplacements pour garer des deux-roues motorisés ont été peints au sol.

Pour le cycliste, le grand jeu a été dégainé avec 200 places dans un espace fermé. Un atelier de réparation vélo, un service de location de bicyclettes ou de coach sportif. Le tout "pour un lieu qui sort du strict stockage, afin de donner envie aux clients d'évoluer dans leurs pratiques de mobilité" pour Fabien Bagnon, président de LPA. Un jeune usager, croisé par hasard, affirmera être ravi de payer 3 euros par mois pour avoir son vélo en sécurité.

Du côté du stationnement des voitures, l'addition est plus salée : comptez 183 euros pour un mois avec autant de sorties souhaitées, et 108 euros pour 15 sorties par mois. Mais les clients devraient être au rendez-vous puisque les listes d'attente sont bien remplies. D'ailleurs ce jeudi matin, c'est un véritable défilé de voitures qui a commencé à s'engouffrer dans le parking sous les yeux de l'ancien maire Gérard Collomb, venu admirer le projet qu'il avait initié et qui aura coûté au final 60 millions d'euros. Bruno Bernard ne manqua pas de le saluer à ce titre.

J.D.