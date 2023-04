Lyon : un jardin fluvial de 8500 m² à la place du parking Saint-Antoine

Dans sa volonté de végétalisation et de développement des modes doux, la Métropole de Lyon veut faire des quais de Saône un endroit plus calme. Après la démolition du parking Saint-Antoine en février 2022, ce dernier laisse place à une grande plantation d’espèces végétales parmi lesquelles saule, aulne et cornouiller.

Ce jardin de deux hectares va s’étendre sur plus de 400 mètres de long et 35 mètres de large. Il comprendra ainsi 130 arbres, 8600 arbustes et 11 000 vivaces. Des espèces qui ont été choisies en fonction de leur environnement d’après Isabelle Soares, cheffe de projet d’aménagement des terrasses de la Presqu’île : "Ces végétaux sont adaptés aux milieux humides et aux milieux secs." L’intérêt étant qu’ils puissent résister aux fortes chaleurs pendant la canicule mais aussi au froid hivernal.

"J’invite les Grand Lyonnais à se réapproprier les quais de Saône"

Sur la partie haute du quai, un belvédère de 1000 m² permettra de rouvrir « la perspective sur la colline de Fourvière » explique la Métropole de Lyon. Mais la majorité des travaux auront lieu sur le quai bas où une terrasse intermédiaire de 1200 m² va être créée pour protéger les quais des crues et elle sera aménagée en square végétalisé avec une aire de jeux pour enfants. L’enjeu de ces travaux est donc « de donner plus de place aux piétons » pour Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon : "C’est une zone de promenade pour se poser. J’invite tous les Grand Lyonnais à se réapproprier les quais de Saône."

Ce projet ne date pourtant pas d’hier car la première idée a germé en 2009 avant qu’un lancement concret ne soit prêt en 2012. Ce dernier a finalement été retardé par la démolition du parking. Les premiers travaux ont ainsi débuté en mars 2022 et devraient être terminés pour le premier trimestre 2024 avec des lignes de navettes fluviales qui devraient pouvoir circuler sur le Saône dès 2025. Selon la Métropole de Lyon, ce mode de transport économise 85% de CO2 par rapport à un transport routier.

"Lyon s’est construit autour de la Saône"

Mais qui dit Saône dit aussi crue et débordement. Cette problématique a été prise en compte dès le départ selon Isabelle Soares : "Les matériaux ont été prévus par rapport aux crues. En tête des îlots, on va avoir des barrettes de pierre qui vont permettre de limiter toute l’érosion des terres et d’emmener les végétaux." Au sol, un revêtement en béton sera lui aussi utile pour ramener toute l’eau sur la Saône, ce qui va réduire la stagnation d’eau sur le quai.

Autre intérêt de ce chantier d’après la cheffe de projet, "ramener le plus possible les riverains et se reconnecter à la rivière". Elle rappelle également que la Saône est un aspect historique de la capitale des Gaules : "Lyon s’est construit autour de la Saône, tout est parti du Vieux-Lyon avec plein de bateaux, des commerces qui donnaient sur la rivière."

Le coût total des travaux est élevé à 17,9 millions d’euros par la Métropole de Lyon avec une participation de la Ville de Lyon à hauteur de 2,4 millions d’euros.

A.C.