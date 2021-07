OL : deux matchs amicaux programmés le 17 juillet avec du public en tribune

L'OL a annoncé ce vendredi organiser "une double confrontation pour réunir tous les supporters".

Deux matchs amicaux auront lieu, face au FC Villefranche Beaujolais à 18h30 et face aux Allemands du Vfl Wolfsburg à 21h. "Les équipes de Peter Bosz seront composées de joueurs issus du groupe professionnel", indique l'OL.

En plus d’une billetterie ouverte à tous, les abonnés 21-22 seront invités gratuitement à célébrer ensemble le retour des supporters au stade. Un Pass Sanitaire valide sera nécessaire pour tous les spectateurs de 11 ans et plus.