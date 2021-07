Réouverture des discothèques à Lyon : "Une soirée très festive" mais beaucoup d'établissements fermés

Après de longs mois, les fêtards ont pu retourner dans les boîtes de nuit ce vendredi soir à Lyon. Une réouverture attendue depuis de nombreux mois par les professionnels qui étaient très heureux de retrouver les clients : "La soirée s'est très bien passée. C'était très festif. Il n'y a pas eu de bagarre, rien. C'était le retour à la fête", confie Thierry Fontaine, propriétaire du Loft Club dans le 7e arrondissement de Lyon et président de l'UMIH du Rhône et de l'UMIH nuit.

Pour cette première soirée, la boîte de nuit lyonnaise a accueilli 300 personnes, contre 600 habituellement. "Nous avons refusé plus de 400 personnes pour respecter la jauge fixée", ajoute le dirigeant.

Car en effet, cette réouverture s'inscrivait dans un contexte épidémique encore très tendu. Pour rentrer, il fallait obligatoirement présenter un pass sanitaire. En revanche, le port du masque n'était pas obligatoire à l'intérieur, "une dizaine le portait" au Loft Club.

Si certains ont relevé quelques couacs, ce n'est pas le cas de Thierry Fontaine qui précise qu'il faudra tout de même "un peu de temps pour d'adapter". "Quelques personnes avaient leur pass sanitaire invalide, donc on les a testées sur place. En réalité, on a deux problèmes qui se jumellent. On n'a pas travaillé pendant quinze mois déjà, donc on est rouillé. A cela se rajoute le pass sanitaire. On aura forcément une semaine ou deux de flottement le temps de s'adapter, de corriger. On est en train de faire un retour sur la première soirée avec mes équipes, mais globalement ça s'est bien passé", ajoute-t-il avant d'entrer plus dans le détail : "Il y a des ajustements à faire bien évidemment. Par exemple, ce vendredi à Saint-Tropez, aux Caves du Roy, ils ont eu un problème avec les pass européens qui ne fonctionnaient pas. On a remonté ça à Bercy. Le cabinet du Premier ministre a bien pris en compte cette problématique. On va voir dans les prochaines semaines et corriger. On va aller de l'avant".

Reste que de nombreux établissements n'avaient pas ouvert pour des raisons multiples : économiques, staff, sanitaires... Pour eux, pas de sortie de crise après un an et demi de rideau fermé.

La crainte du variant Delta ?

A quelques heures des annonces d'Emmanuel Macron, et face à la propagation du variant Delta, désormais majoritaire dans le pays, les boîtes de nuit pourraient-elles déjà fermer leurs portes comme c'est le cas en Catalogne ? "Il y aura toujours des variants. Si le pass sanitaire ne suffit pas à maintenir les discothèques ouvertes, alors c'est quoi la vie d'après ? C’est-à-dire que même vacciné, on ne retrouvera pas une vie normale ? Qu'on ferme les boîtes qui ne respectent pas les règles à la limite, oui, mais tous les gens qui ont fait des efforts pour se faire vacciner ne doivent pas pâtir du comportement de certains. Je ne suis pas là pour forcer les gens, mais pour quelqu'un qui a fait l'effort de se faire vacciner, il doit y avoir des différences de traitement", assure Thierry Fontaine qui reste donc optimiste pour la suite.

