Depuis Villeurbanne, Anne Hidalgo annonce à demi-mot ses ambitions pour la présidentielle

Anne Hidalgo a été accueillie par Cédric Van Styvendael au Centre Culturel et de la Vie Associative (CCVA) de Villeurbanne. Le maire de la 20e ville de France était l'hôte d'un rassemblement de gauche, qui avait tout d'un premier élan vers l'élection présidentielle de 2022 pour l'édile francilienne.

Si le motif officiel de la réunion était de rassembler des élus locaux pour travailler sur des "idées en commun", l'événement avait tout d'une confirmation d'Anne Hidalgo comme clef de voûte d'une gauche unie avec en ligne de mire l'Elysée. Carole Delga (présidente d'Occitanie), Olivier Bianchi (maire de Clermont-Ferrand), Michaël Delafosse (maire de Montpellier) ou encore Jean-François Debat (maire de Bourg-en-Bresse) : tous semblaient voir en la native d'Espagne la candidate idéale pour porter les valeurs socialistes au plus haut de l'Etat.

Car c'est en s'appuyant sur ces "jeunes" élus du PS que la maire de Paris compte s'offrir une légitimité de représentation. "Les femmes et les hommes qui sont autour de moi ont un talent immense, une connaissance des réalités de notre pays. Engagés, ils y croient. (...) Regardez les bien, ils sont déterminés à jouer un rôle et à parler aux Français et aux Françaises", a déclaré la vedette du jour au sujet des membres de sa tribu. Selon Cédric Van Styvendael, ils seraient 200 politiciens locaux à pousser Anne Hidalgo sur le toit du pays.

Et ce n'est pas un hasard si tous ont convenu que Villeurbanne serait l'endroit idéal pour montrer les muscles. Tout d'abord, "cette ville a une histoire à proposer à la gauche, elle a aussi une manière de fonctionner avec tous les partis de gauche" a rappelé Cédric Van Styvendael. Mais surtout, c'est ici que se tiendra le congrès national du PS en septembre prochain. Un congrès qui statuera très certainement sur la stratégie définitive adoptée pour 2022.

Alors Anne Hidalgo essaye-t-elle d'ores et déjà d'éclipser une possible concurrence pour éviter de passer par des primaires au potentiel destructeur ? Les paroles prononcées laissent effectivement penser qu'il s'agit là d'une première étape. Rien est officiel pour le moment et quand on lui pose la question "serez-vous candidate à la présidentielle ?", la première magistrate parisienne explique "qu'il n'y a pas d'aventure individuelle et que pour porter quelque chose de solide, on a besoin de racines".

La réunion de Villeurbanne ne serait donc que la plantation d'une pousse qu'il faudrait arroser pendant la sécheresse estivale pour qu'à la rentrée de septembre, une rose jaillisse.

L.M.