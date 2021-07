Lyon : la police fait tomber un réseau de dealer à la Guillotière

Un appartement de la rue Edison dans le 3e arrondissement de Lyon avait alors éveillé les soupçons des policiers rhodaniens. Après avoir placé le logement sur surveillance, les fonctionnaires ont interpellé un potentiel client le 6 juillet dernier alors que ce dernier venait de s'y approvisionner en cocaïne.

Seulement 10 minutes plus tard le même jour, ces même agents ont arrêté un homme qu'ils ont très vite identifié comme étant la tête pensante du réseau. Il avait sur lui 60g de cocaïne.

L'individu cachait également chez ses parents à Grigny 100g de résine de cannabis et 200g d'herbe. Lors de la perquisition, les policiers ont aussi mis la main sur plus de 4000 euros et un MacBook volé.

Placé en garde à vue et interrogé, le principal suspect a d'abord nié les faits avant d'avouer être le chef de cette petite organisation depuis plusieurs mois. Il a été incarcéré et sera jugé au mois d'août.

Le client et un autre individu présent dans l'appartement "nourrice" de la rue Edison ont quant à eux été laissés libre avec une ordonnance pénale pour le mois de novembre.