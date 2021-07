Près de Lyon : le bébé impliqué dans l’accident mortel de l’A6 est sorti du coma

LyonMag avait révélé que la voiture d’une octogénaire, qui conduisait en contre sens, avait percuté de plein fouet le véhicule d’un couple et de sa petite fille âgée de moins d’un an au niveau de la commune de Saint-Georges-de-Reneins. Ce bébé était le seul survivant du drame, trois personnes avaient perdu la vie dont l'automobiliste à l'origine du drame, âgée de 84 ans, et les parents de la fillette. D’après Le Progrès, la petite victime est sortie du coma et se trouve désormais en rééducation. Le quotidien régional précise que les grands-parents de l’enfant devraient la prendre en charge à sa sortie de l’hôpital.

Pour rappel, un appel à témoins avait été lancé dans cette affaire, les enquêteurs cherchant à confirmer les circonstances du drame. Toute personne susceptible de donner des informations aux forces de l’ordre est invitée à se manifester auprès des gendarmes du peloton d’autoroute de Villefranche-sur-Saône au 04 74 65 65 40.