L’OL accroché par Villarreal (2-2)

Ce jeudi soir, l'Olympique Lyonnais affrontait Villarreal en Espagne pour un match amical dans le cadre de sa préparation avant le début de la nouvelle saison de Ligue 1.

Dans cette rencontre, c’est le club de Jean-Michel Aulas qui a ouvert le score dès la 8eminute grâce à un but de Jean Lucas. Les adversaires du soir égaliseront dès la 23e minute avec une réalisation de Moi Gomez. Villareal repassera même devant l’OL au score avec un nouveau but à la 38e de Boulaye Dia. Magnifiquement servi par Karl Toko Ekambi, le Lyonnais Houssem Aouar inscrira le dernier but du match juste avant la mi-temps.

Prochain match pour les hommes de Peter Bosz dimanche dès 21h contre le Sporting Clube à Lisbonne au Portugal.