On a visité le Musée de l’Illusion qui vient d’ouvrir ses portes à Lyon !

Un Musée de l’Illusion a ouvert ses portes samedi dernier du côté du Grand Hôtel-Dieu près de place Bellecour. Préparez-vous à en prendre plein les yeux ! Les illusions sont en effet à l’honneur sur plus de 700 m2. "Il y a des illusions vraiment géniales comme la building room où vous avez un espèce de trompe-l’œil et vous avez l’impression d’être collé à un immeuble. Il y a aussi de l’anamorphose où on joue sur les tailles et sur les formes", explique le directeur Steven Carnel qui se réjouit de cette ouverture lyonnaise ; le Musée de l’Illusion étant déjà présent à Paris depuis fin 2019. "L’objectif était d’être au cœur de Lyon, une ville avec une population active, jeune et très curieuse", ajoute-t-il.



Et les visiteurs (des plus jeunes aux plus âgés) n’ont pas fini de se poser des questions. "Vous serez surpris parce qu’il y a des pièces très immersives où le public est inclus dans les illusions. C’est très interactif et participatif", assure Steven Carnel. Des explications sont par ailleurs affichées près de chaque illusion permettant aux plus sceptiques de se faire une raison mais surtout d’en apprendre plus sur la façon dont réfléchit notre cerveau. "Ce qui est important au musée, c’est de passer un bon moment en rigolant et en apprenant des choses. Ce que je dis toujours aux visiteurs c’est d’essayer de comprendre tout seul, d’être surpris et de lire ensuite les explications pour comprendre les mécanismes", précise le directeur.

On vous promet même d’avoir un peu le tournis lors de la visite où son téléphone portable sera également un outil pour tester et comprendre les illusions. Et pour ceux ayant envie d’une petite douceur après ces longs moments de réflexion, le Sweet Bazar (situé juste à côté) propose cookies et autres plaisirs sucrés permettant de reposer un peu ses neurones…



Musée de l’Illusion de Lyon :

Ouvert tous les jours de 10h à 20h

(Jusqu’à 22h jeudi, vendredi et samedi)

18 euros pour les adultes

15 euros pour les étudiants

45 euros pour le pack famille (4 personnes)

A.D et L.M