OL féminin : Mbock espérée à la reprise, encore quelques semaines out pour Hegerberg

Victime d'une rupture du tendon d’Achille en juin 2020 et réopérée fin novembre dernier, Griedge Mbock espère "pouvoir reprendre avec le groupe dans les semaines qui viennent afin d’être opérationnelle pour la reprise du championnat". "La défenseure internationale française a participé au stage de l’équipe féminine à Crans-Montana en suivant des séances individualisées avec les préparateurs physiques et les kinésithérapeutes", précise le club dans un communiqué.

Pas de date de reprise estimée non plus pour Ada Hegeberg, restée à Lyon la semaine dernière afin de suivre une préparation spécifique et plus adaptée. La Ballon d’Or 2018 a repris la course avec de bonnes sensations et devrait pouvoir reprendre collectivement avec le reste de l’équipe d’ici quelques semaines.

A noter enfin que Damaris Egurrola vient de terminer sa phase de réathlétisation et devrait réintégrer les séances du groupe féminin la semaine prochaine.