La vente d'alcool à emporter interdite de 21h à 6h à Lyon

Un arrêté municipal a été publié le 16 juin dernier, afin de "réduire les troubles à l’ordre public, la consommation excessive d’alcool et les comportements qui en résultent, ainsi que les nuisances pour la sécurité, la salubrité et la santé des personnes qui consomment".

"Les commerçants sont tenus d’occulter leur rayon de boissons alcoolisées entre 21h et 6 h du matin ou jusqu’à fermeture de l’établissement", indique le texte.

Toute infraction est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 750 euros.