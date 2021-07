Vaccination obligatoire des soignants : une manifestation prévue à Lyon jeudi prochain

Le syndicat Sud Santé Sociaux Rhône, qui a déposé un préavis de grève illimité à compter de ce jeudi à l'hôpital Edouard-Herriot, entend dénoncer la vaccination obligatoire du personnel soignant.

"SUD Santé Sociaux du Rhône est favorable à la vaccination contre le COVID la plus large possible, car c’est un des moyens les plus efficaces contre la pandémie. Par contre SUD Santé Sociaux du Rhône est contre la vaccination obligatoire des salariés de plusieurs secteurs professionnels, notamment ceux des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. C’est une forme de stigmatisation des ces salariés et nous sommes contre les sanctions qui seraient prises à leur encontre", peut-on lire dans un communiqué.

SUD Santé Sociaux se dit également "contre les mesures de licenciements et de suspension de salaire" des non-vaccinés et "contre le pass sanitaire qui restreint les libertés publiques et peut même restreindre l’accès aux soins".

Le syndicat, qui est accompagné dans cette démarche par la CGT Santé Action Sociale, appelle à un pique-nique revendicatif le jeudi 5 août à 11h sur le quai Augagneur dans le 3e arrondissement.