Lyon : des dizaines de soignants rassemblés contre la vaccination obligatoire

A midi, une centaine de personnes se sont rassemblées devant l’hôpital Edouard-Herriot pour dénoncer l’obligation vaccinale. Parmi elles, plusieurs dizaines de soignants, soucieux d'être sanctionnés dès la mi-septembre, conformément aux annonces du gouvernement.

Pour rappel, le syndicat Sud Santé Sociaux Rhône a déposé un préavis de grève illimité depuis jeudi à l'hôpital Edouard-Herriot. Une nouvelle manifestation aura lieu jeudi à Lyon. "SUD Santé Sociaux du Rhône est favorable à la vaccination contre le COVID la plus large possible, car c’est un des moyens les plus efficaces contre la pandémie. Par contre SUD Santé Sociaux du Rhône est contre la vaccination obligatoire des salariés de plusieurs secteurs professionnels, notamment ceux des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. C’est une forme de stigmatisation des ces salariés et nous sommes contre les sanctions qui seraient prises à leur encontre", indiquait leur communiqué de presse.