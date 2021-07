Grosses difficultés sur l'A7 après un accident au sud de Lyon

Un accident s'est produit à hauteur de Saint-Fons. Selon les premières informations, ce dernier serait assez grave et impliquerait notamment un véhicule léger et un deux-roues. Deux voies sur trois sont coupées. On ressence jusqu'à 3,5 km de ralentissement.

Globalement, la circulation est extrêmement difficile sur toute l'agglomération lyonnaise. Des bouchons frôlant les 3 km sont constatés sur l'A42 dans les deux sens au niveau du noeud des îles. Même constat sur l'A450 avec un ralentissement de 1 km entre Irigny et Pierre-Bénite.

Cette situation sur les routes lyonnaise n'est qu'un prémice d'un week-end très difficile pour les automobilistes. Pour rappel, Bison Futé hisse le drapeau noir en Auvergne-Rhône-Alpes pour ce samedi de chassé-croisé.