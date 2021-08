Un collectif citoyen demande à la maire de Vaulx-en-Velin de bannir les cirques avec animaux

Il a d’ailleurs fait parler de lui le 1er août dernier, avec l’évasion d’un dromadaire, aperçu en train de déambuler dans les rues vaudaises.

Ce mardi, le Collectif citoyen pour des cirques sans animaux à Vaulx-en-Velin monte au créneau. Dans un communiqué de presse, ses représentants Mélanie Pardell et Mathieu Chemain dénoncent à la fois les conditions de vie des animaux dudit cirque, ainsi que le silence de la mairie à ce sujet.

"Cette situation est d’autant plus accablante pour la Municipalité qu’elle n’est pas nouvelle car cela fait des années que ces pratiques indignes envers les animaux ont lieu au sein des cirques accueillis dans notre ville. Madame la Maire, il est plus que temps d’agir en prenant vos responsabilités pour faire réellement respecter l’espace public en empêchant que s’y installent des publicités sauvages, pour entrer enfin dans un réel dialogue avec les citoyennes et les citoyens qui vous sollicitent et pour faire enfin respecter les droits animaux, qui eux aussi ont droit à une vie digne", indique le collectif.

Ce dernier réclame donc à la maire PS Hélène Geoffroy de s’engager publiquement en faveur de "pratiques circassiennes qui fassent l’honneur de notre ville".