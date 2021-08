Météo : retour de la douceur estivale à Lyon et dans le Rhône

Le temps caniculaire va laisser place à des températures beaucoup plus douces cette semaine entre Rhône et Saône. Les journées de lundi et mardi seront similaires avec un mercure à 23°C au plus fort de la journée et un ciel nuageux qui se dégagera peu à peu. Il y aura un léger vent du nord avec des rafales pouvant aller jusqu'à 25km/h, parfaites pour chasser les dernières particules polluantes de la capitale des Gaules.

Le soleil sera clairement maître des cieux mercredi et on pourra compter sur des maximales à 25°C l'après-midi. Le jeudi arrivera comme une transition pour une fin de semaine un peu plus chaude. Il devrait faire 28°C vendredi et 30°C samedi, avant le retour d'une légère pluie la nuit. Le dimanche devrait donc être plus frais, mais le ciel sera dégagé le soir pour permettre aux Lyonnais d'admirer la pleine lune.