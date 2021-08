Covid à Lyon : le centre de vaccination de Caluire déménage

C'est pourquoi le centre de vaccination contre le Covid-19 qui y avait été installé en avril dernier va prochainement déménager. À partir du 25 août, il faudra se rendre dans les locaux de l'ancien collège Lassagne au 15 rue André-Lassagne pour se faire injecter une dose de sérum.

Les Hospices Civiles de Lyon, qui gèrent le centre, ont su convaincre la Métropole de Lyon, à qui appartient encore l'ancien établissement scolaire. La taille des lieux permettra aux équipes de répondre à une demande très élevée sur le territoire. Depuis avril, 70 000 injections ont été réalisées au gymnase Lachaise.

De ce fait, le centre de vaccination de Caluire-et-Cuire est donc le 3e plus important de toute la Métropole, derrière celui du Groupama Stadium et de Gerland. Plus de 1000 injections quotidiennes pourront désormais y être réalisées.

Il est possible de prendre rendez-vous par téléphone au 04 23 10 10 10 (appel gratuit), ou sur Doctolib.