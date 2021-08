Le tribunal de Lyon suspend les arrêtés anti expulsions de la mairie de Vénissieux

La maire communiste de Vénissieux défendait ses arrêtés municipaux pris pour empêcher les expulsions locatives sans solution de relogement sur sa commune. Mais malgré les arguments sociaux et économiques énoncés par l’édile, la justice a ordonné leur suspension.

"Pourtant, depuis plus d’un an et demi, le climat anxiogène causé par la COVID, a fragilisé la population", déplore l’élue qui "reste persuadée que toute atteinte au logement peut entraîner, pour des familles déjà fragilisées par une situation sociale difficile, une véritable rupture psychologique pouvant provoquer des drames humains, comme nous l’avons vécu en 2013".

Elle demande ainsi aux pouvoirs publics de "réaffirmer et appliquer strictement et sur l’ensemble du territoire, l'instruction ministérielle du 26 avril 2021" qui stipulait qu’à l’issue de la trêve hivernale (prolongée en raison de la pandémie), une expulsion serait assortie d’une proposition d’un autre logement.

Une suspension difficile à entendre pour Michèle Picard, qui a fait du logement vénissian un combat depuis 12 ans.