Lyon : Adequat s'offre les québécois Bray, Larouche & Associés

Le géant lyonnais de l'intérim et du recrutement a annoncé ce jeudi avoir fait l'acquisition de l'entreprise québécoise Bray, Larouche & Associés. Cette dernière, spécialisée dans le recrutement, va se rapprocher de Totem Recrutement, racheté par Adéquat en 2017.

"Nous sommes très fiers d’accompagner l’équipe de Totem Recrutement dans le renforcement de ses expertises sectorielles. L’acquisition de Bray, Larouche et Associés au Québec marque la reprise du développement international du groupe Adéquat démarré en 2017. Elle confirme aussi notre volonté d’être présent plus largement au Canada, en tant que partenaire des entreprises selon leurs besoins et en anticipant les évolutions de l’emploi et des compétences", indique Arnaud Brun, vice-président du Conseil de Surveillance du Groupe Adéquat, dans un communiqué de presse.

Le groupe basé entre Rhône et Saône reste sur une année 2020 intéressante, avec près d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires.