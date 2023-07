Jean-Marc Brun, fondateur du groupe Adequat, est décédé

Il avait amené le groupe lyonnais d’intérim dans le top 50 des entreprises mondiales sur le marché global du recrutement. Jean-Marc Brun est décédé ce vendredi soir, après un combat de trois ans contre la maladie. Il avait fondé Adequat en 1987.

La toute première agence du groupe a vu le jour dans le 7ème arrondissement de Lyon.

350 agences dans le monde

Le groupe, implanté en France mais aussi en Irlande, Canada, Pays-Bas, et en Belgique compte aujourd’hui 350 agences et 1 200 colla­bo­ra­teurs. 30 000 CDD ou CDI inté­ri­maires ETP (équi­valent temps plein) tous les jours travaillent via le groupe lyon­nais, 160 000 personnes ont un accès à un emploi via Adequat.

En 2022, le groupe lyonnais a réalisé 1,2 milliard d’eu­ros de chiffre d’af­faires.

Sa passion pour le basket a amené Jean-Marc Brun a tissé un partenariat avec la TP Adequat Academy.