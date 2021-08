Lyon-Clermont : l'OL s'attend à un derby "pas facile"

Un derby auvergnat-rhônalpin qui flaire déjà l'épreuve de taille pour les joueurs de Peter Bosz, auteurs d'un début de saison compliqué. Tout le contraire du voisin promu, sur un petit nuage depuis deux semaines.



"Je ne suis pas surpris du début de saison de Clermont. Ils viennent de monter, ils sont en pleine confiance. J'ai connu ça avec Caen. Ils jouent libérés. Ils ont un bon jeu", avait analysé le défenseur Damien Da Silva en conférence de presse vendredi.



Une vision partagée par Peter Bosz : "Ce n'est pas une équipe avec onze joueurs devant leur surface. Ils pressent haut. Ils se connaissent très bien. Ils jouent de la même façon qu'en Ligue 2 l'année dernière. Ce ne sera pas facile".



Enfin disponible après une suspension qui l'a privé des deux premiers matchs du championnat, Damien Da Silva a donné quelques clés pour remotiver le groupe lyonnais : "On doit s'encourager, être positifs. La saison est encore longue. Les équipes qui réussissent sont solidaires. Ce qui fait la différence à l'arrivée, c'est l'état d'esprit collectif". Le défenseur arrivé libre en provenance de Rennes a toutefois reconnu que "le match à Angers était une faute".



"On doit être solide. C'est plus facile pour l'équipe d'être compacte, et pour les joueurs d'être meilleurs. Il faudra tout donner pendant 90 minutes", a appelé de ses voeux l'entraîneur, qui espère ne pas avoir à hausser la voix ce dimanche.



Pour la réception de Clermont au Groupama Stadium (3e journée de Ligue 1), Peter Bosz sera privé de Maxwel Cornet, exclu contre Angers, et d'Islam Slimani, suspendu après avoir reçu trop de cartons jaunes. Et bien sûr de Marcelo, rétrogradé en réserve pour son comportement le week-end dernier. Cette sanction de la direction aura-t-elle un effet positif sur le reste du groupe ? L'heure de se racheter auprès des supporters et d'enfin décoller au classement approche. Peut-être que l'arrivée d'Emerson, champion d'Europe avec l'Italie cet été, et convoqué par Bosz, pourra redynamiser l'équipe...