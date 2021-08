Lyon, la Métropole et Villeurbanne interpellent Emmanuel Macron : "L’accueil des Afghans est possible"

Les écologistes lyonnais, ainsi que le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael, ont co-signé, aux côtés des 37 élus et 49 collectivités qui composent l’Anvita (Association nationale des villes et territoires accueillants), une tribune appelant Emmanuel Macron à agir rapidement. Mais aussi à changer de discours, n’ayant que peu goûté à sa sortie sur les "flux migratoires irréguliers importants" que la France devrait anticiper selon lui.

"À l’égard seulement de celles et ceux qui ont aidé la France, il s’agit de faire preuve d’humanité. M. le Président de la République, on peut manquer de cœur, on ne peut manquer à son devoir ni s’assoir sur les conventions internationales", le reprendl’Anvita.

Le réseau porté en partie par Lyon, Villeurbanne, la Métropole mais aussi Grenoble ou Strasbourg, "appelle l'État français à être véritablement à la hauteur face à la gravité de la situation. Aujourd’hui, nous lui demandons d‘honorer ses engagements internationaux en mettant en œuvre une politique d’accueil envers l'ensemble des rescapés - réfugiés Afghans. Nous nous opposons fermement à toute politique et discours remettant en cause l’obligation d’accueillir inconditionnellement les personnes arrivant sur notre sol".