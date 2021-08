OL : Gaëtan Laborde (Montpellier) et Gaston Alvarez (Boston River) pour conclure le mercato ?

Ce dimanche soir, quelques heures après le rageant match nul 3-3 contre Clermont, L’Equipe révèle deux noms de joueurs ciblés par Juninho. Ces pistes n’avaient encore jamais été évoquées à Lyon.

Il s’agit de l’attaquant de Montpellier Gaëtan Laborde et du défenseur central Gaston Alvarez de Boston River en Uruguay. Le premier serait plus abordable que le chouchou de Peter Bosz, Sardar Azmoun (Zénith Saint-Pétersbourg) car Montpellier a besoin de liquidités. Auteur de déjà deux buts cette saison, Gaëtan Laborde viendrait prendre un poste sur l’aile, là où Tino Kadewere et Islam Slimani ont réalisé de mauvaises prestations.

Attention, Montpellier est vendeur mais pas à n’importe quel prix. Une offre de Séville a d’ailleurs été refusée cet été pour le n°10 héraultais.

Concernant Gaston Alvarez, il s’agit d’un espoir uruguayen de 21 ans. Une idée peu onéreuse de Juninho qui n’a pas franchement convaincu Peter Bosz. Selon nos confrères, le coach néerlandais réclamerait plutôt de l’expérience à ce poste où la jeunesse et la fougue sont déjà bien représentées avec Sinaly Diomandé et Castello Lukeba.