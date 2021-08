L’OL féminin débute sa saison en étrillant Reims (3-0)

Rarement le lancement d’une saison de D1 avait paru aussi indécis pour le club de Jean-Michel Aulas. Mais après une saison blanche, et un PSG officiellement sur le toit du pays, ainsi qu’un exode massif de stars, les joueuses de Sonia Bompastor recevaient Reims à Décines.

Et malgré l’important remaniement de l’effectif, l’OL féminin n’avait pas perdu le goût de la victoire nette et sans bavure. Grâce à des buts de Delphine Cascarino et de Selma Bacha, deux jeunes Fenottes appelées à devenir des cadres cette année, ainsi qu’un CSC rémois, Lyon s’imposait 3-0.

"On a fait une bonne prestation dans l’ensemble. On doit continuer à travailler pour bien préparer cette longue saison", a commenté la capitaine Wendie Renard au micro d'OL TV à l'issue de la rencontre. "On a faim cette saison. On veut réaliser une grosse année. On veut des titres", a surenchéri Melvine Malard.

Pour poursuivre sur sa lancée, rien de tel qu’un derby. Les coéquipières d'Amel Majri se rendront à Saint-Etienne dimanche prochain.

L'OL s'impose 3 à 0 face au @StadeDeReims en ouverture de la @D1Arkema ! ????????



⚽ CSC Mayi Kith, @delphsix et @BachaSelma



Prochain match face à Saint-Etienne dimanche prochain. pic.twitter.com/PkElZh7Oll — OL Féminin (@OLfeminin) August 27, 2021