Lyon et Villeurbanne : les déchetteries mobiles de retour ce mercredi (horaires et lieux)

Les déchetteries mobiles vont faire leur grand retour à Lyon et à Villeurbanne dès ce mercredi 1er septembre. Les habitants de la Métropole de Lyon pourront à nouveau se rendre dans les neuf points de collecte ouverts une fois par mois.

Attention cependant à bien respecter les types de déchets acceptés : métaux, bois, cartons, mobiliers, encombrants non valorisables, petits appareils électriques et tous les objets en bon état ou réparables. Car en effet, les déchets récupérés par les agents de la Métropole seront valorisés et distribués aux associations et aux entreprises de l'économie sociale et solidaire.

Les lieux et dates des déchèteries mobiles à Lyon et Villeurbanne :

Lyon 1 - place Gabriel-Rambaud, chaque 2e vendredi du mois de 14h à 20h

Lyon 3 - place Bahadourian, chaque 1er samedi du mois de 10h à 16h

Lyon 4 - place du Commandant-Arnaud, chaque 3e mercredi du mois de 14h à 20h

Lyon 6 - place Elmaleh, chaque 1er mercredi du mois de 14h30 à 20h

Lyon 7 - place du Prado, chaque 4e samedi du mois de 10h à 16h

Lyon 8 - place Ambroise-Courtois, chaque 3e vendredi du mois de 14h à 20h

Villeurbanne (Wilson) - place Wilson, chaque 2e samedi du mois de 10h à 16h

Villeurbanne (Gratte Ciel) - place Chanoine-Boursier, chaque 2e mercredi du mois de 14h à 20h

Villeurbanne (Passementiers) - place des Passementiers, chaque 4e vendredi du mois de 14h à 20h

Plus d'informations sur le site de la Métropole de Lyon.