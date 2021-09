Manifestations anti pass sanitaire à Lyon : 3700 participants, quelques tensions et une interpellation

Suivi d'événement :

17h30 : les événements semblent désormais terminés. La préfecture communique une interpellation pour jets de projectiles dans le 3e arrondissement de Lyon.

16h : De nouvelles tensions ont éclaté aux abords de la Guillotière. Des manifestants belliqueux ont jeté des projectiles et des pétards sur les forces qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène.

15h40 : La préfecture du Rhône annonce que 3700 manifestants déambulent ce samedi dans les rues de Lyon. Ils sont équitablement répartis entre les deux cortèges.

15h15 : Selon plusieurs témoins qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux, une bagarre entre militants d'extrême droite et d'extrême gauche aurait éclaté à la Croix-Rousse. Le cortège du 4e arrondissement aurait été la cible de projectiles avant que la police disperse les individus belliqueux avec du gaz lacrymogène.

Lyon, les manifestants sont attaqués par un groupuscule d’extrême gauche. Des blessés sont à déplorer. #AntiPassSanitaire #Passanitaire pic.twitter.com/nOojzcKJiU — Célestine (@_c3l3stin3_) September 4, 2021

15h10 : Alors que de plus en plus de personnes rejoignent les deux cortèges, les manifestations se déroulent dans le calme. On devrait désormais approcher des 2000 manifestants cumulés.

14h50 : Les deux cortèges se sont élancés. Le mouvement semble être moins suivi que la semaine dernière, même si LyonMag n'est, pour le moment, pas en mesure de communiquer les chiffres de participation. Les manifestants qui se sont rassemblés devant le palais de 24 Colonnes (Lyon 5) semblent avoir pour objectif de rejoindre la préfecture ou le quartier de la Part-Dieu (Lyon 3).

Article initial :

Ce cortège "citoyen" devrait s'élancer aux alentours de 14h sur le parvis du tribunal historique de la capitale des Gaules pour protester contre l'instauration du pass sanitaire par le gouvernement.

Cette fois-ci déclarée en préfecture, la manifestation co-menée par plusieurs collectifs apolitiques, de gauche et d'extrême gauche devrait être encadrée par un gros dispositif de sécurité.

Un autre rassemblement, lui aussi déclaré en préfecture, est prévu à 14h sur la place de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement de Lyon. Il est organisé par "Liberté Lyon Avenir" et baptisé "Enfants et soignants en danger". Il devrait donc réunir des professionnels de santé en colère et des citoyens lambda. Cependant, les militants des Patriotes de Florian Philippot devraient eux aussi être de la partie. Tous se dirigeront dans le quartier des Charpennes à Villeurbanne.

Le week-end denier, les deux manifestations (Grange-Blanche et place Sathonay) avaient rassemblé près de 2100 personnes au total. Quelques échauffourées avaient éclaté devant la préfecture du Rhône dans le 3e arrondissement de Lyon, ce qui explique l'interdiction de manifester dans ces zones émise par le préfet ce vendredi.

Les protestataires habituels seront-ils ralliés par de nombreux lyonnais de retour des vacances ?