Un concurrent italien de la SNCF va rallier Lyon à Milan en TGV dès octobre

Comme prévu depuis l'ouverture à la concurrence actée il y a deux ans, la SNCF va perdre son hégémonie sur les lignes à grande vitesse en octobre prochain. En effet, Thello, la filiale française de la compagnie italienne Trenitalia, va mettre en service son Zefiro (l'équivalent rouge et noir du TGV français) à l'automne. Et ce dernier, construit par Bombardier Transport (société allemande, filiale du canadien Bombardier, détenue par Alstom), va assurer un service plutôt élevé puisque ce sont deux rames qui feront chaque jour l'aller-retour entre la capitale des Gaules et le chef-lieu de la Lombardie.

Le Zefiro partira tout d'abord de Paris pour rejoindre Lyon en avançant à 300 km/h. Une fois le Rhône passé, il abaissera sa vitesse à 200 km/h jusqu'à son terminus. Il sera évidemment possible pour les voyageurs de l'emprunter sur le tronçon Lyon-Paris, de quoi donner des sueurs froides à la SNCF pour qui cette ligne est la plus rentable du réseau.

La compagnie n'a pas encore communiqué sur le prix de ces différents trajets.