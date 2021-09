L'OL féminin doit forcer le barrage espagnol pour se qualifier en Ligue des Champions

A domicile et devant leur public, les Lyonnaises vont devoir maitriser cette rencontre si elles veulent éviter les mauvaises surprises face à une équipe de Levante "à prendre très au sérieux" : "Il faudra être défensivement très concentré, solide. Je pense toutefois qu'on a des arguments pour faire face à cette équipe", a expliqué Sonia Bompastor en conférence de presse d'avant-match. Après la victoire courte victoire du match aller (1-2), un travail vidéo a été fait "pour être plus performantes", a concédé la coach de l'OL féminin.

"C'est un match où les deux équipes vont avoir la volonté de marquer des buts. Il va falloir qu'on imprime un rythme très fort dès le début du match", a insisté la technicienne. Trois jours après la victoire 6-0 face à St Etienne en championnat, l'objectif sera donc "de marquer un maximum de buts" : "On veut gagner avec la marge la plus confortable possible", a précisé Bompastor qui disposera d'un groupe au complet.

Le match débutera à 18h au Groupama OL Training Center.