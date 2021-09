Les TCL en grève ce lundi : le détail des lignes de bus impactées

En raison d'un mouvement social, plusieurs lignes de bus TCL seront fortement perturbées, principalement dans l'ouest lyonnais. Ainsi, les ligne 5, 10E, 20, 20/22, 21, 22, 46, 55, 65, 66, 89D, S1 et S11 ne circuleront tout simplement pas.

La ligne C6 ne circulera qu'entre les arrêts "campus Lyon Ouest" et "Gare de Vaise", la C14 qu'entre "Les Sources" et "Gare de Vaise" et la 31 qu'entre "Cité Edouard Herriot" et "Gare de Vaise".

Enfin, les lignes C6, C6E, C11, C14, C19, C20, C21, C24, 2, 3, 8, 10, 19, 31, 37, 40, 43, 45, 49, 52, 67, 68, 71, 73, 89, 90, et 98 verront leur fréquence allégée.

Heureusement, les lignes scolaires "Junior Direct", les métros, les tramways et les funiculaires devraient circuler normalement.