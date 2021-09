L’OL féminin asphyxie Dijon (6-0)

A l’occasion de la réception de Dijon, l’OL féminin n’a pas fait de détail et s’est imposé facilement sur le score de 6-0. Les buts ont été inscrits par Signe Bruun (x3), Catarina Macario (x2) et Melvine Malard.

La victoire fait du bien avant la trêve internationale. "On voulait cette victoire, et faire cinq sur cinq. On a validé le bon début de championnat. Certaines vont enchaîner avec la sélection. C’était important de faire des changements en seconde période pour concerner tout le monde", a commenté la coach Sonia Bompastor.

A noter que la capitaine lyonnaise Wendie Renard signait là sa 400e rencontre sous le maillot de l’OL, ce qui en fait la 7e joueuses et joueurs confondus la plus capée.