OL-Lorient : à 10 contre 12, Lyon revient de loin (1-1)

Ce samedi soir, à l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, les joueurs de Peter Bosz recevaient Lorient au Groupama Stadium. Toujours privé de son buteur Moussa Dembélé, mais aussi de la révélation Malo Gusto, le coach néerlandais alignait une équipe faite pour bousculer les Bretons.

Et c’est ce qui produisait, jusqu’à la 14e minute. Le latéral Emerson était expulsé par Bastien Dechepy pour une faute inexistante sur un attaquant lorientais qui partait au but. Encore une fois, l’OL était floué sur une action où la VAR aurait dû trancher en sa faveur. Et Jason Denayer se blessait à ce moment-là, le pire possible, ce qui obligeait Peter Bosz à faire deux changements avec les entrées de Sinaly Diomandé et d’Henrique.

Un tel remue-ménage était évidemment sanctionné dans la foulée par Lorient qui ouvrait le score sur coup-franc par Armand Laurienté (0-1).

Difficile de se remettre d’une telle décision injustice de l’arbitre. C’est déjà la 3e fois en une semaine après les injustices face au PSG et Troyes…

Juste avant la mi-temps, Lucas Paqueta se retrouvait seul face au gardien au point de penalty mais frappait directement sur Paul Nardi…

Karl Toko-Ekambi en sauveur

En tout début de seconde période, c’est l’autre Lyonnais en forme qui égalisait. Karl Toko-Ekambi combinait bien avec Islam Slimani pour mettre la défense lorientaise dans le vent (1-1).

Décidé à rendre la copie la plus honteuse possible, l’arbitre oubliait un penalty pour l’OL après une main évidente dans la surface adverse…

Malgré quelques éclairs de génie de Paqueta, auteur d'un but logiquement refusé dans les arrêts de jeu, ou de Rayan Cherki, Lyon ne parvenait pas à renverser la vapeur et devait se contenter d’un match nul héroïque, notamment grâce à la vigilance d’Anthony Lopes.

L’OL va désormais se préparer à la réception de Brondby en Europa League puis au déplacement à Saint-Etienne. Avec la suspension à venir d’Emerson et les blessures de ce samedi (Denayer, Boateng, Slimani), Peter Bosz va devoir faire des miracles.

En coulisses, Juninho et Jean-Michel Aulas vont peut-être pousser une gueulante sur l’arbitrage. Il faudra faire aussi bien que Bruno Bernard, président écologiste de la Métropole de Lyon, que les caméras de Prime Video ont filmé en train de hurler en tribunes sur une décision de Bastien Dechepy.