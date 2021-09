Violences urbaines près de Lyon: le maire de Rillieux interdit les concerts de rap jusqu'à nouvel ordre

En effet, des dizaines d'individus ont attaqué la salle de spectacle alors que devait avoir lieu un concert du rappeur Sasso le soir même. Dans un entretien téléphonique accordé à la rédaction, le maire LR de la commune, Alexandre Vincendet, est revenu sur les événements. "D'abord, j'en veux à la MJC qui a quand même sa part de responsabilité : on n'a jamais été averti de ce concert. Il y avait déjà eu une altercation il y a quelques jours avec ce rappeur de Vénissieux et si on l'avait su on aurait pris des dispositions", a déclaré l'élu sur un ton très grave et en promettant que les responsables de la MJC seraient convoqués dans la journée.

"Vous avez des crétins qui se prennent pour des artistes. Ce sont des voyous, pas des artistes", a-t-il poursuivi en exprimant sa colère. Il va par ailleurs consulter ses services pour savoir s'il est possible d'engager des poursuites judiciaires contre les organisateurs du concert.

Les concerts de rap interdits "jusqu'à nouvel ordre"

Mais la mesure la plus forte qui risque de faire parler, c'est celle d'interdire les concerts de rap à Rillieux-la-Pape "jusqu'à nouvel ordre". L'édile regrette en effet que la ville pour laquelle il se bat depuis des années soit stigmatisée à cause de ces actes.

Ce dimanche matin, Alexandre Vincendet n'était pas en mesure de nous communiquer l'étendue des dégâts, ni le nombre d'interpellations. Il a cependant signalé que trois voitures de riverains avaient été incendiées. Il devrait passer sa journée à s'entretenir avec les différents acteurs pour aviser.

L.M.