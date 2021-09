Parcimo, un nouveau service d’accompagnement pour vendre une maison ou un terrain au promoteur le plus offrant

En raison d’une révision du PLU-H, les promoteurs tentent de rapprocher l’offre de la demande tout en respectant de nouvelles règles d’urbanisme toujours plus strictes.

Une situation qui peut représenter une véritable opportunité pour les propriétaires de terrain : en effet, Parcimo propose un nouveau service clé-en-main qui permet de vendre aux promoteurs les plus offrants. Il est ainsi possible d’augmenter la valeur d’une maison ou d’un terrain de 30 %, sans avoir à payer de frais !

Avec, en prime, l’avantage d’une vraie proximité : Parcimo possède une vaste expérience du marché Rhône-Alpin. Son équipe se déplace pour rencontrer les propriétaires et visiter leurs parcelles, mais aussi pour rencontrer les élus locaux, les promoteurs et les architectes afin de faire aboutir les projets.

“Nous vendons les biens de nos clients au juste prix à des promoteurs sérieux qui lèveront leurs conditions suspensives et obtiendront leur permis de construire dans les meilleurs délais. Ainsi, les projets immobiliers aboutissent, et tous les acteurs y gagnent”, explique Florent Parpillon, le co-fondateur.

Un service spécialement conçu pour accompagner les propriétaires

Chaque territoire possède en effet un marché de l’immobilier qui lui est propre, ce qui rend tout travail à distance impossible.

C’est pour cela que Parcimo est implantée à Lyon : forte de sa présence locale, elle peut proposer un accompagnement en phase avec la réalité du terrain. L’entreprise devient ainsi l’acteur central des négociations lors des ventes immobilières.

Elle travaille en effet à plusieurs niveaux :

Parcimo met en concurrence les promoteurs pour obtenir les meilleures propositions d’achat. “Cette approche garantit un prix de vente supérieur à une vente de particulier à particulier”, précise Florent.

Ensuite, elle les accompagne le propriétaire de A à Z (de l’estimation jusqu’à la signature de l’acte notarié) afin d’offrir de véritables garanties :

• Une valorisation au plus juste de chaque parcelle.

• Une totale indépendance vis-à-vis des promoteurs.

• Une solide expérience des transactions immobilières.

• Une approche raisonnée : en collaboration avec les collectivités, en amont, elle valide toujours la faisabilité des projets proposés.

• La meilleure offre va ainsi être sélectionnée dans les 30 jours selon 3 critères : le prix, la viabilité des projets de construction proposés et la négociation des conditions suspensives pour protéger les propriétaires.

Un service qui profite aussi aux professionnels de l’immobilier

Parcimo a développé des solutions professionnelles destinées aux promoteurs, aux notaires et aux agences immobilières.

1) Pour les promoteurs, Parcimo propose une plateforme permettant de diversifier leur prospection foncière. En ce sens, ils vont pouvoir acheter des terrains constructibles sélectionnés avec soin. “Nous menons toujours des études de constructibilité poussées et travaillées en amont avec les collectivités”, confirme Florent. Effectivement, Parcimo fournit un dossier complet présentant toutes les informations nécessaires pour permettre aux promoteurs de prendre leurs décisions et proposer la meilleure offre possible. Parcimo accompagne aussi les constructeurs pour les aider à obtenir leur permis de construire dans les meilleurs délais.

2) Du côté des notaires, l’attrait du service réside surtout dans le conseil éclairé proposé à leur client et en totale indépendance vis-à-vis des promoteurs. Ainsi, leurs clients peuvent être accompagnés par un tiers de confiance afin de revendre leur bien immobilier au meilleur prix. En contrepartie, les notaires récupéreront les ventes des futurs lots construits par les promoteurs.

3) Quant aux agences immobilières traditionnelles, ces dernières n’ont pas toujours la connaissance technique en promotion immobilière pour estimer et vendre un terrain constructible à sa juste valeur. Ainsi, elles pourront déléguer la valorisation des biens de leurs clients à Parcimo tout en bénéficiant d’un partage équitable des honoraires (à 50/50). Elles se libèrent ainsi de toutes des tâches techniques, administratives et financières dans un but de satisfaire au mieux leurs clients.

Parcimo souhaite devenir un acteur central du monde de la promotion immobilière lyonnais, le bon réflexe pour les propriétaires souhaitant vendre aux promoteurs. Prochainement, et pour répondre à une forte demande, d’autres solutions professionnelles seront proposées aux collectivités/mairies et gestionnaires de patrimoine.