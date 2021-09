Près de Lyon : un bureau de tabac braqué, deux suspects interpellés deux heures plus tard

Selon la gendarmerie, les faits se sont déroulés lundi vers 19h. Trois individus cagoulés, qui roulaient à bord d'une Mini Countryman volée, se sont introduits dans le commerce et ont menacé le gérant et son employée. Les trois braqueurs, munis d'une arme de poing et d'une bombe lacrymogène, ont mis la main sur plus de 5 000 euros en numéraire, des jeux à gratter ainsi que sur de nombreuses cartouches de cigarettes. Le trio a alors pris la fuite.

L'enquête, confiée à la Brigade de Recherches de Lyon, a permis l'interpellation rapide de deux individus, au volant de la voiture volée, deux heures seulement après le braquage. De l'essence a été retrouvée dans l'habitacle, confirmant la volonté des suspects d'incendier le véhicule pour détruire les indices. Le troisième complice est lui toujours en fuite.

"La synergie entre les services de Gendarmerie et de Police a permis de mettre un terme aux agissements d'individus organisés et chevronnés", est-il précisé dans un communiqué.

Une information judiciaire a été ouverte.