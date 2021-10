Victorine : son meurtrier présumé, Ludovic Bertin, a tenté de se suicider

Ce que les 500 participants ne savaient pas au moment de défiler, c'est que quelques jours auparavant, Ludovic Bertin avait tenté de se suicider dans sa cellule de la prison d'Aiton en Savoie.

Selon le Dauphiné Libéré, les faits remontent au 19 septembre. Le meurtrier présumé de Victorine, natif du Rhône et âgé de 26 ans, n'aurait pas supporté que l'un de ses frères ne vienne pas le voir au parloir alors qu'un rendez-vous avait été fixé. Il aurait alors tenté de se pendre à l'aide d'un drap.

Ludovic Bertin a été hospitalisé mais ses jours ne sont pas en danger. Il a d'ailleurs déjà regagné sa cellule.

Dans l'affaire Victorine, il est soupçonné d'avoir suivi la jeune étudiante lyonnaise qui revenait d'une séance shopping. Il a reconnu avoir tenté de la violer puis l'avoir tuée et abandonné son corps dans un ruisseau de Villefontaine. Il avait également récupéré ses vêtements et ses baskets pour s'en débarasser plus tard.