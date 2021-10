Run in Lyon : attention aux perturbations ce dimanche !

Comme chaque année, les départs des différentes courses (10km, semi-marathon et marathon), vont entraîner des perturbations.

L’ensemble du parcours sera notamment interdit au stationnement jusqu’à 15h. Des restrictions de circulation seront également mises en place le long du parcours, autour de la place Bellecour et sur les rues avoisinantes, entre 7h30 et 16h selon les secteurs. Les rues accueillant les coureurs en attente du départ seront entièrement interdites à la circulation et au stationnement entre 7h30 et 12h30.

À noter qu'en raison des vents violents attendus, les parcours du marathon et du semi-marathon seront modifiés. Les coureurs ne pourront pas accéder aux différents parcs de la Ville.

⚠️ℹ️ ALERTE METEO : VENTS VIOLENTS ADAPTATION DU PARCOURS MARATHON



En raison des prévisions météo (rafales de vent à plus de 70km/h), les Parcs de la Tête d’Or, de Gerland et de la Feyssine vont très probablement être fermés.



1/2#RunInLyon — Run in (@RunIn) October 2, 2021

Plusieurs lignes TCL seront aussi impactées par le passage du Run In Lyon. Tous les détails sont à retrouver sur le www.tcl.fr.