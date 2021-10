L’OL a le 32e effectif le plus cher au monde

Ce lundi, le CIES a classé 98 clubs des cinq grands championnats européens en fonction de la valeur de leur équipe.

En additionnant les valeurs marchandes de tous les joueurs de Manchester City, on atteint ainsi 1,280 milliard d’euros. Le reste du podium est complété par Manchester United (1,214 milliard) et Chelsea (946 millions).

Le premier club français est évidemment le PSG, 8e, avec une équipe estimée à 808 millions d’euros.

L’Olympique Lyonnais est loin derrière, et ne figure même pas dans le top 3 des clubs français. Devancée par Monaco et Lille, la formation de Jean-Michel Aulas pointe à la 32e place mondiale. L’effectif de l’OL, mené par des valeurs sûres comme Lucas Paqueta, Houssem Aouar ou Bruno Guimaraes, est évalué à 292 millions d’euros. De quoi se retrouver coincé entre Wolfsburg et Leeds United.