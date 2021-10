Jeune mortellement lynché près de Lyon : une dizaine de personnes interpellées trois mois après

La victime avait été passée à tabac en juillet dernier, et avait été laissée pour morte dans le quartier des Fougères. Le jeune homme, qui venait de passer un an en prison pour vols aggravés et trafic de stupéfiants, avait succombé à ses blessures à l'hôpital Edouard-Herriot à Lyon deux jours plus tard.

Selon le Dauphiné Libéré, une vaste opération de forces de l'ordre a été menée à l'aube ce lundi, avec 120 gendarmes mobilisés. La piste d'un règlement de compte lié au trafic de drogue reste privilégiée.