OL : Tony Parker "se prépare" à succéder un jour à Jean-Michel Aulas

L'actuel président de l'ASVEL était l'invité de l'émission En Aparté sur Canal + et a été interrogé sur cette possible succession : "Il en a beaucoup parlé dans les médias l'année dernière et pourquoi pas ?" a répondu Tony Parker. "J’espère que Jean-Michel sera avec nous pendant encore très longtemps. Et le jour où il voudra que quelqu’un lui succède, j’espère qu’il sera fier s’il veut que ce soit moi. En tout cas, moi, je me prépare", a assuré l'ancien basketteur, rappelant que l'OL est entré dans le capital de l'ASVEL depuis deux ans et demi.

"J’ai beaucoup d’affection pour Jean-Michel Aulas et pour moi c’est le meilleur président, tous sports confondus en France, de ces trente dernières années. C’est incroyable tout ce qu’il a construit. Après tu aimes ou tu n’aimes pas, mais tu ne peux que respecter ce qu’il a fait avec ce club", a reconnu Tony Parker lors de l'émission.