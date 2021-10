Une manifestation contre l'extrême droite le 23 octobre à Lyon, Jean-Luc Mélenchon, Sandrine Rousseau et Taha Bouhafs signent l'appel

Une tribune, publiée sur Mediapart et signée par de nombreuses personnalités de gauche, d'extrême gauche et écologistes, annonce la tenue d'une grande manifestation "contre les violences de l'extrême droite" le 23 octobre. Beaucoup de personnages politiques clivants sur les réseaux sociaux devraient notamment arpenter les rues de la capitale des Gaules.

Jean-Luc Mélenchon ainsi que tous les députés de son groupe La France Insoumise, l'eurodéputée Manon Aubry (LFI), Olivier Besancenot (NPA), le "journaliste" Taha Bouhafs (activiste), Sandrine Rousseau (EELV) ou encore Raphaëlle Rémy-Leleu (conseillère écologiste de Paris) ont notamment signé cet appel.

Le choix du lieu de cette manifestation n'a rien d'un hasard : "Lyon, considérée comme un « laboratoire de l'extrême droite », depuis maintenant plus de 10 ans, subit de multiples agressions de l'extrême droite (attaques racistes, islamophobes, antisémites, attaques au couteau, attaques de manifestations, attaques de librairies, attaques LGBTIphobes, etc...)", est-il écrit dans la tribune en plus d'une référence à la renaissance des anciens locaux de Génération Identitaire dans le Vieux-Lyon.

Le parcours du cortège, encadré notamment par la CGT, l'UNEF et La France Insoumise, n'est pas encore connu.

La tribune complète ainsi que les signataires et la liste des organisateurs :

À Lyon le 23 octobre, manifestons contre les violences de l'extrême droite !

Depuis maintenant plus de 10 ans, Lyon subit de multiples agressions de l'extrême droite et peut être considérée comme un « laboratoire ». Un large collectif de personnalités du monde syndical, associatif, politique ou intellectuel et d'organisations appellent à une manifestation le samedi 23 Octobre 2021 à 14h30 place Bellecour à Lyon. « Il est temps d'inverser la situation. Notre devoir, à toutes et tous, est de les faire reculer. »

Nous avons constaté ces derniers jours, à Lyon et ailleurs, ces dernières semaines, une accélération de ces violences, allant même jusqu'au projet d'attentats.

La situation lyonnaise, que nous dénonçons depuis plusieurs années, est en train de s'étendre sur l'ensemble du territoire.

L'extrême-droitisation des discours, du champ politique et médiatique a une immense responsabilité, et ce jusqu'au gouvernement.

La surreprésentation de personnages comme Zemmour ou Le Pen a une répercussion directe dans nos rues. Les théories racistes comme le « grand remplacement » servent de motivations concrètes, pour les terroristes d'extrême droite, à multiplier les attaques, voire à projeter des attentats.

Plus localement, la Préfecture exerce un jeu trouble, en laissant se développer la fachosphère, à travers l'existence de locaux comme « La Traboule » et « l'Agogé », situés dans le Vieux Lyon, point de départ de la majorité des attaques.

L'extrême droite est autorisée à manifester où elle le souhaite dans Lyon, alors qu'il est interdit aux manifestations LGBTI, féministes et antiracistes de passer dans le Vieux-Lyon.

Les attaques menées par l'extrême droite, que les victimes aient porté plainte ou non, ne débouchent jamais sur des condamnations alors que la répression continue à s'exercer sur les militants antifascistes. Forts de leur impunité, ces groupuscules d'extrême-droite vont jusqu'à revendiquer leurs attaques.

Il est temps d'inverser la situation. Notre devoir, à toutes et tous, est de les faire reculer.

Déterminé.e.s à défendre nos libertés et à obtenir la fermeture des locaux fascistes : toutes et tous dans la rue à Lyon le samedi 23 Octobre !

Liste des organisateurs de la manifestation :

CGT 69 / FSU 69 / UCL / NPA / Ensemble / PG / FI / Planning Familial / Jeune Garde / Alternatiba / Collectif Justice Pour Mehdi / Unité Communiste / UNEF / CNT educ / CNT SO / Solidaires Rhones / JC / PCF

Liste de soutiens et/ou participants :

Generation.S

Le RAAR

Observatoire Nationale de l’extrême-droite

Confédération Nationale du logement

la France Insoumise

LND - Les Nouveaux Démocrate

MNL

PG

Les jeunes écolos

Ensemble!

SOS Racisme

Fondation Copernic

NPA

Lesbiennes contre le Patriarcat

