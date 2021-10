L'OL s'impose face à Monaco, Paqueta régale le stade

Les 50 000 supporters de l’OL présents dans les travées ont mis le feu au stade avant même que le coup d’envoi fictif ne soit donné par le chef lyonnais Davy Tissot, récent vainqueur du Bocuse d’Or.

Les acteurs sont en place, le match peut enfin commencer à 21h.Les deux équipes s’observent beaucoup lors des 20 premières minutes, tentent quelques percées mais ne parviennent pas à se créer de vraies occasions.

Il faut attendre la 22e minute pour voir une première frappe cadrée, celle de Karl Toko-Ekambi. Le Camerounais enchainera quelques instants plus tard avec une tête cadrée et sauvée par le portier monégasque. Le score en reste nul et vierge mais les Lyonnais prennent l’avantage psychologique.

Hélas, cela ne suffira pas et les Gones rentrent aux vestiaires sans avoir ouvert le score, malgré les quatre tirs cadrés.

Les joueurs entament la seconde mi-temps avec les mêmes intentions. Les occasions s’enchainent à nouveau pour l’OL, mais Monaco connaitra aussi sa période de domination après la 55e minute.

L’absence de Paqueta en tant que métronome se fait vraiment sentir, que ce soit sur les phases offensives ou lors des relances. C’est surement pour cette raison que Peter Bosz rompt avec son envie de préserver l’international brésilien et le fait entrer en jeu à la 66e minute, sous les applaudissements du Groupama Stadium.

L’impact qu’il est dans le milieu de terrain se fait tout de suite ressentir, le Lyon reprend du poil de la bête.

A la 72e, Léo Dubois obtient un pénalty, les dés sont jetés. C’est Toko-Ekambi qui se charge de le frapper, l’attaquant marque d’un plat du pied : 1-0.

Pour bien finir la soirée, Jason Denayer marquera à son tour après une superbe passe de... Paqueta : 2-0. L'OL remonte à la 5e place du classement provisoire de Ligue 1.