Prague-OL : Lyon a été renversant ! (3-4)

C’était l’objectif clairement affiché par l’Olympique Lyonnais ce jeudi soir avant d’affronter le Sparta Prague. Peter Bosz devait à nouveau se passer de ses attaquants Islam Slimani et Moussa Dembélé. Et le coach néerlandais se permettait même de faire tourner avec Emerson, Léo Dubois, Maxence Caqueret et surtout Lucas Paqueta sur le banc au coup d’envoi.

Conséquence, c’est un OL au visage inquiétant qui débutait la rencontre en Tchéquie. Asphyxiés, les coéquipiers d’Anthony Lopes se faisaient surprendre dès la 5e minute de jeu. Lukas Haraslin voyait sa frappe déviée par Jason Denayer et tromper le portier portugais (1-0).

La punition se poursuivait avec un doublé du joueur du Sparta Prague moins de 15 minutes plus tard. Se jouant de Jérôme Boateng, il crucifiait Anthony Lopes au premier poteau (2-0).

Les occasions ne manquaient pas à l’OL pour revenir au score. Mais Tino Kadewere notamment manquait cruellement de réalisme.

A la 41e minute, Karl Toko-Ekambi trouvait enfin le chemin des filets. Après une percée et une superbe passe dans la profondeur de Boateng, l’attaquant camerounais devançait le gardien adverse.

Un Lucas Paqueta et ça repart !

En seconde période, l’entrée en jeu de Lucas Paqueta changeait tout. A la 52e minute, le capitaine Houssem Aouar était à la conclusion d’un centre de Xherdan Shaqiri et catapultait le ballon dans la lucarne (2-2).

Après un penalty oublié, Lyon renversait la vapeur. A la 67e minute, l’incontournable Paqueta marquait un but superbe en reprenant un centre de Toko Ekambi (2-3).

Mais Malo Gusto mettait son équipe dans la panade en récoltant un second carton jaune très bête, synonyme d’exclusion. Cela laissait l’OL à la merci de son adversaire pour le dernier quart d’heure. Fort heureusement, Prague n’en profitait pas et c’est même Karl Toko-Ekambi qui crucifiait l’adversaire avec un doublé. Son contrôle raté dans la surface lui permettait de mettre tout le monde dans le vent et de mettre fin au suspense (2-4).

Le but dans les dernières secondes de Prague ne changeait rien (3-4), c'était une victoire méritée pour Lyon.

Dimanche après-midi, l’OL se déplacera à Nice dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

Le but de Paquetá qui permet à l'OL de mener 3-2 ! ❤💙 pic.twitter.com/Nt2KyQokd4 — Paquetá Zone (@PaquetaZone) October 21, 2021