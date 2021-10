Près de Lyon : trop proche d'un monument historique, il ne peut pas installer de panneaux solaires sur sa maison

Ce vigneron à la retraite souhaitait faire installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de sa maison, notamment pour recharger avec de l'énergie verte ses deux voitures électriques. Le projet était ficelé et devait permettre la production de 8 kWatts, et l'homme comptait même débourser 17 000 euros pour le concrétiser.

Sauf que l'Architecte des Bâtiments de France a posé son veto. Et pour cause, la maison se trouve dans le champ de visibilité du Château de la Chaize, propriété du groupe Maïa de Christophe Gruy. Or, il considère que des panneaux solaires à proximité risquent d'entraîner un impact visuel négatif pour l'image et le rayonnement de ce monument historique.

L'habitant d'Odenas ne compte pas en rester là et tentera de redéposer son dossier dans les prochains mois, espérant probablement que l'élection présidentielle chamboule les consignes données aux services de l'ABF.