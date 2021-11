Gusto, Caqueret et Cherki (OL) sélectionnés avec les Espoirs

Le sélectionneur des Espoirs a convoqué un groupe pour affronter l’Arménie le 11 novembre à Grenoble et la Macédoine du Nord le 16 à Skopje.

Parmi les Bleuets sélectionnés, on retrouve trois Lyonnais solidement implantés dans cette équipe : le latéral droit Malo Gusto, le milieu Maxence Caqueret et l’attaquant Rayan Cherki.

Ils retrouveront les anciens pensionnaires de Décines Melvin Bard, Pierre Kalulu et Amine Gouiri.