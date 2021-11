Lyon : victime d’un grave accident en vélo, elle lance un appel à témoin

Une jeune étudiante a eu un grave accident vers 22h30 dans le 8e arrondissement de Lyon, alors qu’elle circulait sur un Vélo'v. Dans un témoignage livré sur les réseaux sociaux, Abir déclare s’être réveillée en sang, des médecins du SAMU à ses côtés. Victime d’un traumatisme crânien, elle est persuadée avoir été renversée sur un passage piéton, non loin de la station de tramway Mermoz – Californie avant sa prise en charge par les secours qui l’ont conduit à l’hôpital Edouard Herriot.

"Je ne me souviens plus du tout de ce qui m’est arrivée, mais je suis presque sûre qu’une voiture m’a percutée et s’est enfuie", explique la jeune femme sur la page Facebook Wanted Community Lyon. Abir affirme également avoir contacté la police pour en savoir plus, sans résultat. Une enquête pourrait être ouverte pour faire la lumière sur l’accident. Il s’agira notamment de déterminer qui est la personne qui a contacté les secours.