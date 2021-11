Lyon : un Dalton relâché, un autre bientôt en détention provisoire ?

Des arrestations après un nouveau rodéo urbain devant la maison d'arrêt de Corbas dimanche dernier, où un individu avait aussi escaladé le mur de l’enceinte et projeté un colis en direction de la zone de détention.

Le parquet de Lyon indique ce vendredi avoir ouvert une information judiciaire "concernant les faits d’escalade de l’enceinte pénitentiaire de la maison d’arrêt de Corbas, de projection de colis au sein de cette maison d’arrêt et de rodéo urbains commis à proximité de cet établissement par des personnes déguisées".

L'une des deux personnes placées en garde à vue a finalement été remise en liberté, "faute d’éléments permettant de retenir sa participation aux faits" selon les services judiciaires.

L’autre individu arrêté mercredi sera déférée ce vendredi devant le juge d’instruction de Lyon afin d’être mis en examen des chefs de communication non autorisée avec un détenu par une personne se trouvant à l'extérieur de l'établissement, de complicité d'escalade non autorisée de l'enceinte d'un établissement pénitentiaire, de complicité de tentative de remise illicite d'objet à détenu, de complicité de détention de produits stupéfiants, et enfin de transport de produits stupéfiants. Le parquet de Lyon a requis son placement en détention provisoire.

Comtpe tenu des chefs d'inculpations, on ne sait pas s'il s'agit de l'homme qui escaladé le grillage de la prison ou si c'est un individu qui avait conduit l'une des motos utlisées pour le rodéo sauvage.

Les investigations se poursuivent sur commission rogatoire. Les enquêteurs cherchent toujours à identifier et interpeller toutes personnes ayant contribué de près ou de loin à l’action menée devant la prison de Lyon-Corbas.