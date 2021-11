Unique en France : le Casino de la Guillotière à Lyon ferme plus tôt à cause de l’insécurité

Le Progrès révèle ce samedi que le supermarché Casino de la Guillotière a décidé depuis quelques jours de fermer exceptionnellement ses portes à 17h au lieu de 19h30.

Plusieurs raisons entrent en jeu, mais elles gravitent toutes essentiellement autour de l’insécurité. Le groupe stéphanois est obligé au quotidien de faire appel à de nombreux agents de sécurité : cinq au total dont un maître-chien qui surveillent le magasin des vols et des agressions. On se souvient qu’en mai 2020, un vigile avait coursé des voleurs et avait été attaqué, son esquive de coup de poing avait été filmée et avait fait le tour des réseaux sociaux.

Il y a aussi le problème de l’accessibilité du supermarché, car les attroupements sont nombreux sur la place, surtout lorsque le marché clandestin est installé.

A nos confrères, le groupe Casino a reconnu qu’il s’agissait d’une décision unique en France de réduire ainsi la plage horaire d’ouverture de l’établissement de la Guillotière. Le fait qu’il y ait parfois plus d’agents de sécurité que de personnel du supermarché ? Là aussi, c’est du jamais-vu dans le pays.

La maire du 7e arrondissement de Lyon, Fanny Dubot, explique au Progrès avoir fait installer des arceaux à vélo devant le Casino dans le but d'empêcher la formation de groupes d'individus. Mais aussi d'avoir proposé au supermarché de déplacer son entrée dans la Grande rue de la Guillotière, ce qui a été refusé par les principaux intéressés.

Casino ne sait pas encore s’il repassera un jour aux horaires pleins dans le quartier à cheval sur les 3e et 7e arrondissements. Mais promet qu’il n’envisage pas de fermer définitivement le supermarché.