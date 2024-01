Lyon : ces 6 magasins Casino vont être repris par Intermarché

Ce mercredi 24 janvier, Casino a annoncé la cession de 288 magasins ainsi que de leurs stations-services rattachées. Intermarché et Auchan se sont départagés les sites : 190 grandes surfaces reviendront à Intermarché et 98 à Auchan.

Ainsi, sur les 313 magasins Casino de France, c’est seulement une vingtaine qui résiste. Ne sachant pas encore à quelle sauce ils seront mangés…

Préservation des emplois

Les repreneurs affirment dans un communiqué, contribuer à “préserver plus de 12 000 emplois“, et s’engagent à reprendre l’ensemble des contrats de travails des salariés des magasins et des stations-services. Les cessions, selon le groupe Casino, se dérouleront en trois vagues successives : au 30 avril 2024, au 31 mai 2024 et au 1er juillet 2024.

“La première centrale d’achat 100% française“

Les deux enseignent se félicitent dans leur communiqué de concrétiser “un projet à capitaux 100% français, qui offre de nouvelles perspectives, maintient l’emploi et renforce la souveraineté alimentaire française". Ils soulignent "un projet d'alliance à l'achat entre Intermarché, Auchan et Casino créant la première centrale d'achat 100% française".

Les magasins concernés à Lyon

Près de 20 Casino vont être remplacés dans le département, dont 6 à Lyon. Dans le 7ème arrondissement, ceux de la place Gabriel Péri et du Cours Gambetta deviendront Intermarché. Tout comme ceux de l’avenue Jean Mermoz et de l’avenue Berthelot, dans le 8ème. Deux autres prendront également cette enseigne dans le 9ème : rue Hector Berlioz et rue de Saint Cyr. Deux magasins sont concernés à Bron, un à Vaulx-en-Velin et un à Villeurbanne, entre autres. La liste complète est disponible sur le site www.jebosseengrandedistribution.fr.