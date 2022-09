Près de Lyon : des personnes âgées agressées à la sortie d’un casino

L’un des deux, mineur, est passé devant un juge pour enfant tandis que le majeur a été condamné le 2 septembre à 18 mois de prison dont 12 avec sursis. Il va devoir passer six mois à son domicile sous surveillance électronique.

Fin août, les deux hommes sont restés à la sortie du casino et ont suivi leur cible jusqu’à chez elle. Leur première victime était une femme de 91 ans. Ils l’ont agressée entre son garage et son domicile à Saint-Pierre-la-Palud et lui ont volé son sac à main. Tentant de se débattre, elle a lourdement chuté, ce qui lui a valu neuf jours d’ITT (incapacité totale de travail). Bis repetita le lendemain avec une deuxième victime à Theizé, dans le Rhône, où ils lui ont volé son sac dans sa voiture après l’avoir suivie depuis le casino sans violence physique.

Les deux hommes ont finalement été arrêtés à Feyzin après une enquête d’un mois.